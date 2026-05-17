За день в Белгородской области двое детей пострадали под колесами автомобилей

В субботу, 16 мая, в Белгородской области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Так, около 18:20 на Чапаева в Белгороде 35-летний водитель «Шкоды Октавиа» сбил на проезжей части 5-летнего мальчика. Предварительно установлено, что ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии мальчик получил травмы.

Около 19:30 во дворе дома в микрорайоне «Лесной» 43-летний водитель «Лады Гранта» сбил 8-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.