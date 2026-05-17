С начала мая больше сотни белгородцев поучаствовали в иммерсивной прогулке-спектакле Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

С начала месяца в период майских выходных больше сотни белгородцев стали участниками экскурсии в наушниках «Между строк и линий фронта». Проект стартовал год назад в день празднования 80-летия Великой Победы.

За первую декаду мая уже шесть экскурсионных групп погрузились в историю Белгородской области. Примечательно, что иммерсивный аудиоспектакль, хоть и вымышленная история, но основан на реальных письмах и свидетельствах людей.

Так, письма, которые были отправлены с фронта и на фронт, передающие истории белгородцев как в годы Великой Отечественной войны, так и в современности, придают особую глубину и эмоциональность экскурсии. Они передают хронику событий, наполняя сюжетность искренними чувствами и мечтами реальных людей.