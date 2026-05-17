Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население в Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки противника нанести удары пресекли бойцы противовоздушной обороны в период с девяти часов утра до двух часов дня. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно данным силового ведомства, ВСУ в этот период ударили по семи регионам, включая Белгородскую область. В общей сложности дежурным средства ПВО удалось перехватить и уничтожить 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА противника были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.