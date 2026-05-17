Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Белгородской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В Новооскольском округе Белгородской области при столкновении двух автомобилей один мужчина погиб, еще трое пострадали. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 16 мая около 7:40 утра на трассе «Белгород-М-4 «Дон» 44-летний житель Пермского края на «Лексусе» уснул за рулем и врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении «ГАЗ 2217», которым управлял 67-летний водитель. Оба транспортных средства слетели в кювет и опрокинулись.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался 63-летний пассажир автомобиля «ГАЗ». Кроме того, травмы получили водитель «ГАЗа» и двое его пассажиров – мужчины в возрасте 57 и 60 лет. Водитель иномарки не пострадал.

Прокуратура Новооскольского района поставила на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.