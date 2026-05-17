НовостиПолитика17 мая 2026 10:16

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

«Скорая» доставляет пострадавшего в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю в Белгородском округе. Пострадал мирный житель. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

Предварительно известно, что украинский беспилотник атаковал в селе Отрадное. В результате нанесенного удара мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и слепые осколочные ранения ноги. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В машине разбито лобовое стекло, а также повреждены кузов и колеса.