Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю в Белгородском округе. Пострадал мирный житель. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.
Предварительно известно, что украинский беспилотник атаковал в селе Отрадное. В результате нанесенного удара мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и слепые осколочные ранения ноги. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В машине разбито лобовое стекло, а также повреждены кузов и колеса.