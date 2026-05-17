Сначала года порядка 34 тысяч белгородцев подали заявки о самозапрете на кредиты

В Белгородской области с января 2026-го 33 733 жителя подали заявления о самозапрете на кредиты и займы. Стоит отметить, что услуга распространяется лишь на потребительские кредиты, включая

Почти 34 000 заявлений о самозапрете на кредиты и займы подали жители Белгородской области в 2026 году банковские счета с овердрафтами и кредитные карты. При этом самозапрет не действует на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на поручительства. Также добавим, что для установки самозапрета жителям не нужно в досрочном порядке погашать уже имеющиеся действующие кредиты.

Примечательно, что запрет на выдачу кредитов и займов можно установить полностью или частично, запретив, к примеру, лишь дистанционное оформление договоров в микрофинансовой организации. Отменить услугу в любое время в личном кабинете на портале «Госуслуги». Сделать это может только сам пользователь с использованием электронной подписи.