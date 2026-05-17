Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 24 населенных пункта в восьми муниципалитетах Белгородской области. От ударов противника погибли два человека, еще двое получили ранения. О последствиях сообщил Оперативный штаб региона.
В Белгороде повреждена крыша МКД, осколками посекло три легковушки.
В Белгородском округе повреждены фасад и остекление двух квартир МКД, оборудование и забор частного дома.
В Борисовском округе повреждены частный дом и легковой автомобиль.
В Валуйском округе повреждены два частных дома, ангар предприятия, транспортная инфраструктура и четыре автомобиля, а также объект инфраструктуры.
В Волоконовском округе повреждены объект инфраструктуры, частный дом и автомобиль.
В Грайворонском округе повреждены шесть частных домов, газовая труба, хозпостройка, трактор, коммерческий объект.
В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Машина повреждена.
В Шебекино от детонации дрона пострадали два человека. 14-летний и женщина госпитализированы в больницы Белгорода. Ночью в селе Нежеголь от удара дрона по грузовику водитель скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. Транспорт полностью сгорел. В округе повреждены девять частных домов, хозпостройки, шесть легковушек, грузовик и УАЗ, ЛЭП, гараж. Также сгорели трактор и легковушка.