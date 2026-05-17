Беспилотники ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

Бойцы противовоздушной обороны в ночь на 17 мая отразили массированные атаки вооруженных сил Украины. Противник с помощью беспилотников ударил гражданским объектам в 15 регионах страны, в том числе в Белгородской области. Согласно данным Минобороны РФ, в период с десяти вечера 16 мая до семи утра 17 мая в общей сложности было сбито 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В заявлении силового ведомства также говорится, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили вражеские БПЛА над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями. Также удалось сбить несколько БПЛА над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.