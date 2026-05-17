Мужчина погиб от удара дрона ВСУ в приграничье Белгородской области ночью Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшей ночью вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. Погиб мужчина. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Известно, что украинский FPV-дрон целенаправленно ударил по грузовому автомобилю в селе Нежеголь Шебекинского округа. В результате детонации беспилотника водитель транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных ранений. Личность погибшего пока не удалось установить. Грузовик полностью сгорел.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.