Еще несколько украинских беспилотников сбили над Белгородской областью

Во второй половине дня 16 мая вооруженные силы Украины нанесли удары по 11 территориям России, в том числе по Белгородской области. Очередные попытки атаки противника в период с трех часов дня до восьми часов вечера отразили бойцы противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что в общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА противника удалось сбить над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областями, а также над московским регионом и акваторией Черного моря.