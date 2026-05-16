В Белгороде из атакованной беспилотником ВСУ многоэтажки спасли собаку

Испуганное животное забрала соседка. Фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов поделился доброй историей о спасении собаки. В многоквартирном доме, который вчера подвергся атаке беспилотника ВСУ, уже после ликвидации пожара в подъезде обнаружили испуганное животное. Пес забился в угол у лифта и дрожал от страха в темноте и воде после тушения пожара.

Сразу отыскать хозяев питомца не удалось, и собаку забрали в оперативный штаб, а затем отвезли на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных «Белгорблагоустройства». После выяснилось, что хозяйка хвостатого пострадала во время атаки БПЛА и госпитализирована с осколочными ранениями в одну из больниц областного центра. О том, что собака в безопасности, сообщили в домовой чат.

Неравнодушная соседка пострадавшей, у которой уже есть свои питомцы, забрала испуганное животное к себе. Она отметила, что не смогла пройти мимо и готова подарить немного тепла псу, пережившему стресс.

Кроме того, сегодня выяснилось, что у пострадавшей белгородки было две или три собаки. Пока о них, к сожалению, ничего неизвестно.

- Одну мы нашли и спасли. И за эту маленькую победу – спасибо всем, кто был рядом, и особенно отзывчивой соседке. Уверен, скоро хозяйка поправится и вернется домой – и ей передадут верного питомца. Испытания показывают сколько доброты в сердцах людей, как много вокруг отзывчивых и искренних горожан, которые готовы в любой момент прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается. В этом наша сила! Со всем справимся! – написал в соцсети Валентин Демидов.