В Белгородской области иномарка опрокинулась в кювет: водитель и 6-летний ребенок пострадали

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Вчера в Шебекинском округе Белгородской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около трех часов дня 55-летний водитель за рулем «Киа Сид» на небезопасной скорости не справился с управлением транспортного средства. В результате иномарка слетела в кювет и опрокинулась. Водитель и его шестилетний пассажир получили травмы.

Еще одно ДТП произошло около половины пятого дня. Предварительно установлено, что 57-летний водитель «Камаза» в составе полуприцепа «Одаз» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобиля. В результате грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы.