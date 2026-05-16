В четырех округах Белгородской области объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в четырех муниципалитетах Белгородской области 16 мая. Сирена воздушной тревоги была запущена в 19:32 в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах. Жителям необходимо спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Кроме того, в Белгороде, Белгородском и Алексеевском округах повторно предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Не выходите из дома и не подходите к окнам. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.