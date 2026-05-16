В Белгороде сотрудники Красного Креста оказывают помощь жильцам атакованного МКД

Вчера в Белгороде беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому. В результате атаки пострадали девять мирных жителей, четверо из них, включая трехлетнего ребенка, госпитализированы. Повреждены четыре из пяти подъездов МКД – 90 квартир.

На месте ЧП оперативно был развернут ситуационный штаб, работают оперативные службы, строители, коммунальщики, волонтеры. Сотрудники регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) во главе с председателем Ниной Ушаковой также на месте происшествия с вечера 15 мая.

РКК организовали для рабочих и волонтеров горячее питание, воду, чай и бутерброды. Жители пострадавших квартир могут получить психологическую помощь на круглосуточной горячей линии по телефону: 8 (800) 250-18-59.

Помимо этого сотрудники Красного Креста готовы оказать адресную помощь пострадавшим белгородцам, в том числе тем, кто потерял свое имущество в результате удар БПЛА. В распоряжении регионального отделения есть запасы срочной гуманитарной помощи, накопленные прошедшей зимой, в том числе благодаря Национальному гуманитарному сбору и поступлениям в Фонд реагирования на ЧС.

За помощью можно обратиться по телефону: +7 (4722) 35-76-95, или по адресу: г. Белгород, Богдана Хмельницкого, 181.