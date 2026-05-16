В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников 16 мая

Беспилотную опасность объявили в Белгороде

В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 16 мая. Система оповещения сработала в 18:36.

Жителей и гостей областной столицы призывают быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам. Если вы на улице, займите ближайшее подземное укрытие или пройдите в защитный модуль.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов.