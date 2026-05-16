В Белгороде в ДТП с участием иномарки пострадали четыре человека

В пятницу, 15 мая, на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде опрокинулась иномарка. Пострадали четыре человека. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что в половине десятого вечера 20-летний водитель «БМВ» на большой скорости не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате легковушка опрокинулась. В аварии травмы получили четыре пассажира легковушки: две 19-летние девушки, а также два парня в возрасте 20 и 21 года. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Еще одна авария с пострадавшими вчера произошла в Яковлевском округе на участке дороги «Томаровка-Красная Яруга-Илек Пеньковка-Колотиловка». Предварительно известно, что около 14:40 58-летний водитель «Лады Ларгус» не уступил дорогу и врезался в «Форд Фьюжн», за рулем которого находился 53-летний автомобилист. В результате столкновения оба водителя получили травмы.