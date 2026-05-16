Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской областью 16 мая

Бойцы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе и над Белгородской областью. 16 мая с девяти часов утра до трех часов дня противник нанес удары по 11 территориям страны.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в общей сложности в указанный период дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.