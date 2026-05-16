В ДТП под Белгородом пострадал водитель мотоцикла

В Белгородском округе за сутки зарегистрировано две аварии с пострадавшими Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородском округе за сутки зарегистрировано две аварии с пострадавшими. О случившемся рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

Так, в пятницу, 15 мая, около часа дня в поселке Северный Белгородского округа 26-летний водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 44-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травмы.

Также вчера около половины девятого утра в селе Стрелецкое Белгородского округа пострадала пассажирка маршрутного автобуса. По предварительной информации, на улице Победы 56-летний водитель общественного транспорта применил экстренное торможение. Находившаяся в салоне автобуса 64-летняя женщина упала. В ведомстве уточнили, что в результате аварии белгородка получила травмы.