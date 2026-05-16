НовостиПолитика16 мая 2026 9:08

В пяти округах Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителям необходимо быть предельно осторожными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу в пяти муниципальных образованиях Белгородской области, отдаленных от госграницы, объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 16 мая. Системы оповещения сработали в 11:45 в Ивнянском округе, а также в 11:57 в Корочанском, Краснояружском, Прохоровском, Яковлевском муниципальных округах.

Жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. Не игнорируйте предупреждения и следите за сообщениями мониторинговых каналов. По возможности останьтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в ближайшее укрытие.

Ранее уже дважды за утро объявляли беспилотную опасность в Белгородском округе, однако в 11:10 дали отбой. Около половины десятого утра также была объявлена угроза атаки БПЛА в Вейделевском и Ракитянском округах.