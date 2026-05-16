В Белгороде больше 70 квартир повреждены в атакованной беспилотником многоэтажке

По уточненным данным, в многоквартирном доме в Белгороде, который вчера, 15 мая, подвергся атаке беспилотника ВСУ, повреждено больше 70 квартир. Об этом сообщили в региональном Оперативном штабе.

Как ранее сообщал мэр областного центра Валентин Демидов, строительные эксперты проведут оценку конструкций здания. В подъезде, на который пришелся удар вражеского БПЛА, в целях безопасности отключили электричество. Оперативные службы, коммунальщики и строители продолжают работать на месте ЧП.

Напомним, в результате атаки различные ранения получили девять человек. В детскую областную клиническую больницу госпитализирован трехлетний ребенок. Еще трое пострадавших продолжают лечение в больницах Белгорода. Остальных после оказанной помощи отпустили на амбулаторное лечение.