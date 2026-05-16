Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 мая 2026 7:29

Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью ночью и утром 16 мая

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью и утром 16 мая отразили бойцы противовоздушной обороны.

Так, прошлой ночью над 15 регионами России, в том числе над Белгородской областью, а также над Азовским и Черным морями, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, сегодня с семи до девяти часов утра силы ПВО уничтожили еще 13 вражеских БПЛА самолетного типа Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.