В Белгороде в связи с атаками ВСУ на энергосистемы города переносятся сроки отключения горячей воды

Фото администрации города Белгорода

В Белгороде в результате очередной террористической атаки по стороны ВСУ зафиксированы значительные повреждения на энергообъектах города. В связи с этим сроки отключения подачи горячей воды в городе переносятся. Об этом сообщает администрация областного центра.

Так, в центре, северной части города и Левобережье горячей воды не будет с 18 мая по 7 июня включительно (вместо озвученного ранее срока с 16 июня по 6 июля).

Отключения на Харьковской горе (дома, запитанные от котельной «Западная») пройдут с 16 по 29 июня включительно (вместо установленного ранее срока с 19 мая по 1 июня).

- Перенос необходим, поскольку система сейчас работает в предельном своем режиме, - отмечает директор городских тепловых сетей Сергей Овчаров.

Уточняется, что в настоящее время дальнейшая подача ресурса в центральную, северную и левобережную части города практически невозможна.

Специалисты переведены на усиленный режим работы.