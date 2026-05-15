В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали семь муниципалитетов

Фото: официальный канал опершатаба Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области. Пострадавших среди жителей нет. Об этом информирует оперштаб региона.

В Белгороде в результате атак двух БПЛА повреждения получили инфраструктурный объект и оборудование коммерческого объекта. Фрагменты сдетонировавшего беспилотника повредили шесть машин и кровлю многоэтажки.

В Белгородском округе в поселке Малиновка дрон атаковал социальный объект, повредив крышу и фасад. В поселке Дубовое при детонации беспилотника посечено остекление кровли коммерческого объекта. На участке дороги Черемошное - Никольское FPV-дрон нанес удар по автомобилю.

В Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, повредив крышу и забор частного дома. Второй дрон нанес удар по коммерческому объекту, пробив кровлю. Еще один беспилотник ударил по социальному объекту, зафиксированы повреждения кровли, фасада, остекления и внутренней отделки. В Шебекинском округе на трассе Крапивное - Чураево дрона атаковал КамАЗ.

В городе Грайворон при атаках дронов повреждены машина, остекление, фасад многоэтажки, кровля социального объекта и частный дом. В результате детонации сбитого FPV-дрона перебита газовая труба. В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон при детонации пробил крышу в частном доме. В селе Головчино дрон атаковал автомобиль. В селе Замостье из-за детонации дрона повреждены входная группа и окна социального объекта.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа FPV-дрон ударил по социальному объекту, разбив окна и повредив фасад.

В Волоконовском округе в селе Чапельное дрон атаковал трактор.

В Валуйском округе в поселке Уразово беспилотник ударил по частному дому.