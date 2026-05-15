У врио губернатора Белгородской области появился официальный канал

Фото: официальный канал Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев опубликовал первый пост на своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Он поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина, назначившего его руководителем региона, за оказанное доверие и подчеркнул, что осознает свою ответственность перед всеми белгородцами.

- Сделаю все, чтобы это доверие оправдать - и перед Верховным Главнокомандующим, и перед каждым из вас, - заверил Александр Шуваев.

Также руководитель Белгородской области отметил, что свои основные задачи на новом посту видит в обеспечении безопасности мирных жителей, поддержке участников специальной военной операции и их семей, восстановлении пострадавших территорий. Также он пообещал уделить внимание укреплению экономики, здравоохранения, образования и сельского хозяйства, а также повышению качества жизни.

- В ближайшие дни начну рабочие поездки по муниципалитетам, чтобы выстроить работу предметно и по существу, - сообщил врио губернатора.