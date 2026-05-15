Белгородка, получившая травмы при падении на крыльце дома, отсудила у управляющей компании 605 тысяч рублей

Фото УФССП России по Белгородской области

В многоэтажке Белгородского округа управляющая компания долгое время игнорировала ремонт входной группы. Ступени, ведущие в подъезд, обрушились, что представляло угрозу для обитателей дома. В итоге жительница упала на крыльце и получила травмы.

Женщина обратилась в суд, который обязал управляющую компанию выплатить белгородке компенсацию морального вреда, утраченный заработок, штраф - в сумме 605 тысяч рублей.

- Судебный пристав уведомил руководство компании о возбуждении исполнительного производства. Однако к погашению долга руководство не приступало, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Сотрудник ведомства вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства на счетах организации.

После этого управляющая компания выплатила задолженность и 42 тысячи рублей исполнительного сбора.