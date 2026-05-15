В Короче нетрезвый прохожий унес из сквера арт-объект «Яблоко»

В Короче участковый уполномоченный установил личность похитителя арт-объекта «Яблоко» из сквера им. Бутурлина.

По предварительным данным, преступление совершил 35-летний местный житель. Нетрезвый злоумышленник возвращался домой мимо сквера и обратил внимание фигуру яблока, являющуюся символом Корочанского района.

- Решив, что это «Яблоко» ему очень нужно, мужчина прихватил увесистый муляж с собой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.