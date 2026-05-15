В Белгороде будут судить 19-летнего «дропера»

Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего молодого человека. Житель Корочанского района обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, в январе 2026 года обвиняемый, находясь в Белгороде через мессенджер вступил в переписку с неустановленными лицами (материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство). Неизвестные предложили парню подработку.

Белгородец согласился. Он оформил на свое имя банковскую карту и передал доступ к ней злоумышленникам.

- Он поместил полученную банковскую карту в тайник, оборудованный в почтовом ящике жилого дома по проспекту Богдана Хмельницкого, - рассказали в прокуратуре города Белгорода.

В дальнейшем данный счет использовался для хищения денежных средств у жителя Кирова, где по данному факту в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит мировой судья Западного округа города Белгорода.