Белгородец хранил взрывчатку на общем балконе многоэтажки

Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего молодого человека. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов к огнестрельному оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- В феврале 2025 года обвиняемый приобрел ручную осколочную гранату Ф-1 с взрывателем, восемь тротиловых шашек, снабженных электродетонаторами и зажигательными трубками, - рассказали в прокуратуре города Белгорода.

Кроме того, мужчина купил 21 патрон к автомату Калашникова и 49 патронов к нарезному гражданскому охотничьему оружию.

Боеприпасы мужчина хранил на общем балконе многоэтажки, пока их не изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд. Белгородцу грозит до 8 лет виде лишения свободы.