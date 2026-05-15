В Белгороде сотрудники ДПС помогли доставить задыхающуюся девушку в больницу

В Белгороде инспекторы ДПС оказали помощь девушке, которой стало плохо во время поездки.

К полицейским, находившимся на маршруте патрулирования, обратилась за помощью автомобилистка. Она рассказала, что у нее в машине находится ее 23-летняя подруга. У девушки затруднено дыхание и сильный отек. Напуганная девушка попросила сотрудников полиции сопроводить машину до больницы.

Старший лейтенант полиции Николай Литвинов и лейтенант полиции Владимир Рязанцев сразу же откликнулись на просьбу.

- Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы незамедлительно сопроводили девушек в центральную районную больницу, - сообщает Госавтоинспекция Белгородской области.

К счастью, пассажирке была своевременно оказана медицинская помощь.