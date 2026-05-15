НовостиПроисшествия15 мая 2026 9:00

Белгородец, едва не зарезавший своего пасынка, отправится в колонию

Бытовая ссора закончилась поножовщиной
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Прокуратура Ракитянского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 69-летнего мужчины. Местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека.

В декабре 2025 года мужчина поссорился со своими пасынками.

- В ходе бытового конфликта со своими пасынками нанес одному из них удар ножом в живот, - сообщает прокуратура Ракитянского района.

Пенсионера приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда.