В Белгородской области осудили участников преступной группы, незаконно оформлявших на себя квартиры умерших

Вступил в законную силу приговор в отношении 59-летнего жителя Старого Оскола и 51-летней жительницы Ярославля, причастных к мошенничеству с недвижимостью в Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Аферисты узнавали от ничего не подозревающих знакомых о наличии недвижимости, оставшейся после смерти собственников. В 2020-2022 годах они находили людей, которые выступали в роли наследников и оформляли на них фальшивые документы.

- Члены преступной группы совершили три преступления, похитив недвижимость на сумму более 10 млн рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

Кроме того, злоумышленники завладели имуществом умерших на сумму более 500 тысяч рублей.

Старооскольский городской суд признал 59-летнего местного жителя, оказывавшего юридические услуги, виновным в мошенничестве. Его приговорили к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима и на 2,5 года лишили прав заниматься юридической практикой в сфере ведения наследственных дел.

Жительнице Ярославля в преступной схеме отводилась роль родственницы умерших собственников. Она оформляла на себя недвижимость и принимала участие в ее продаже.

Женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима, однако наказание она будет отбывать после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Также сообщается, что октябре 2025 года, уже выслушала приговор третья участница преступной группы. Жительница Кемеровской области исполняла роль наследницы имущества. Она получила 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, также с нее взыскали 4 млн рублей.