В поселке Ровное началась расчистка пруда

Фото правительства Белгородской области

В поселке Ровное проведут очистку пруда в рамках проекта «Наши реки». Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

- Специалисты уже приступили к первому этапу работ: изготовили карту намыва, подготовили площадку для временного хранения грунта, - отметили в пресс-службе регионального руководства.

Кроме того, была укреплена дамба и завезена спецтехника.

На данный момент рабочие приступили к вырубке аварийных деревьев вдоль берега. Расчистку пруда проведут гидромеханизированным способом. При этом планируется убрать более 6,7 тысячи кубометров грунта. Площадь участка, который будет расчищен - около 1,5 гектара.

Уточняется, что очистка пруда наладит водный режим и улучшит экологию территории.