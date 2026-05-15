Вражеские беспилотники предприняли попытку атаковать Белгородскую область

Прошедшей ночью над регионами России, в том числе, и над Белгородской областью, были сбиты 355 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что вражеские БПЛА также ликвидированы над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областями, Республикой Крым, Республикой Калмыкия, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Каспийского морей.