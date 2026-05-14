Две белгородки тайком вынесли из супермаркета пельмени, курицу и две бутылки водки

В Алексеевском округе в полицию обратились сотрудники супермаркета. Они рассказали, что из торговой точки пропал товар на 3,5 тысячи рублей.

Под подозрением оказались 53-летняя и 48-летняя местные жительницы, которые под видом покупателей пришли в магазин.

- Положив пачку пельменей, куриное филе и две бутылки водки в сумку, женщины покинули торговый зал, минуя кассу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело. Белгородкам грозит до 5 лет лишения свободы.