В Белгороде начнут курсировать сезонные поезда южных направлений

В Белгородской области начнут работу сезонные поезда южных направлений. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Дополнительные составы начнут курсировать на ЮВЖД уже в мае, - отмечают в ведомстве.

Так, поезд №547/548 Белгород - Сириус (Имеретинский Курорт) отправится из Белгорода 29 и 31 мая. Со 2 июня по 8 октября поезд будет курсировать через день. Отправление из Имеретинского Курорта - с 6 июня по 8 октября через день.

Поезд №513/514 Тамбов - Белгород - Анапа будет через день отправляться из Тамбова, начиная со 2 июня по 31 августа. Обратные рейсы он будет совершать с 3 июня по 30 августа через день.

Поезд №505/506 Тамбов - Белгород - Новороссийск будет курсировать из Тамбова с 1 июня по 30 августа через день. Отправление из Новороссийска - со 2 июня по 31 августа через день.