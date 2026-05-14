В трех белгородских многоэтажках пройдут общественные приемки по итогам капремонтов

15 мая в Белгородской области пройдут общественные обсуждения по итогам капитальных ремонтов трех многоквартирных домов. Качество работ оценят собственники квартир. Об этом сообщает правительство региона.

В Белгороде собрание запланировано на 17.00 по адресу Машковцева, 4. В поселке Разумное Белгородского округа - в 16.00 по адресу Восточная, 3, а в 17.00 - на улице Железнодорожной, 23.

- По результатам приемок будут составлены и подписаны акты, в которых участвующие в проверке лица укажут замечания либо зафиксируют их отсутствие, - рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

При выявлении недочетов подрядчикам назначат срок для их устранения.