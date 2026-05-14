В Красной Яруге отремонтируют 2,1 километра дорог

В Красной Яруге в 2026 году проведут ремонт 2,1 километра дорог. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

Планируется обновить участок дороги улица Набережная - улица Дальневосточная протяженностью 840 метров. На объекте восстановят асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки и искусственные неровности.

- В населенном пункте специалисты приведут в нормативное состояние улицу Парковую протяженностью 1,3 километра, - отметили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Здесь, помимо ремонта асфальта, требуется восстановление поврежденного бортового камня на стоянке и тротуара.

Завершение работ запланировано на конец сентября.