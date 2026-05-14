НовостиПроисшествия14 мая 2026 6:31

За хранение 1,8 килограмма марихуаны белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы

У фигуранта обнаружили почти 4,5 кг наркотикосодержащих растений
Алексей СЕРГУНИН
Валуйский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в сентябре 2025 года 53-летний мужчина на территории Валуйского округа незаконно купил 1,8 килограмма марихуаны и 4,5 килограмма наркотикосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В марте этого года стражи порядка изъяли наркотические средства у мужчины. Валуйский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, марихуану в банке из-под сока нашли полицейские дома у белгородца.