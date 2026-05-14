НовостиОбщество14 мая 2026 4:20

Гладков поблагодарил жителей Белгородской области после ухода с поста губернатора

Экс-чиновник пожелал белгородцам Божьего благословения
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Как известно, 13 мая Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области. А 14 мая он прокомментировал это решение в соцсетях.

Теперь уже экс-чиновник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за постоянное внимание, помощь, поддержку и решения, которые позволяют развивать Белгородскую область.

Кроме того, Гладков сказал спасибо каждому жителю региона.

- Желаю каждому из вас Божьего благословения.

Бывший губернатор уверен, что победа нашей страны в СВО скоро наступит.

- Именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее, - подытожил Вячеслав Гладков.

Напомним, что теперь руководить приграничным регионом будет Александр Шуваев.