Белгородец сел за руль пьяным и стал фигурантом уголовного дела

Фото Госавтоинспекции Белгородской области

Житель Шебекинского округа в очередной раз попался пьяным за рулем.

В селе Большетроицкое инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди» под управлением 50-летнего мужчины. Водитель имел явные признаки опьянения.

- Проведенное освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял алкоголь. Показание прибора составило 0,696 мг/л, - рассказали в Госавтоинспекции Белгородской области.

Проверка по информационным базам показала, белгородец уже был судим за вождение в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело.