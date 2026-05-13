Белгородец сел за руль пьяным и стал фигурантом уголовного дела

Житель Шебекинского округа в очередной раз попался пьяным за рулем.
В селе Большетроицкое инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди» под управлением 50-летнего мужчины. Водитель имел явные признаки опьянения.
- Проведенное освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял алкоголь. Показание прибора составило 0,696 мг/л, - рассказали в Госавтоинспекции Белгородской области.
Проверка по информационным базам показала, белгородец уже был судим за вождение в состоянии опьянения.
Возбуждено уголовное дело.