НовостиОбщество13 мая 2026 11:02

В Старом Осколе в клумбы высадят более 400 тысяч однолетних растений

Для украшения города планируют использовать более 20 видов цветов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Белгородской области

В Старом Осколе в текущем году высадят 424 тысячи однолетних растений. Общая площадь цветников составит 1,8 гектара.

- Город украсят более 20 видов цветочных культур: петуньи, бархатцы, бегонии, колеусы, лизиантусы, пеларгонии, целозии, - рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

Высадка растений будет проходить в два этапа. На первом этапе будут благоустроены воинские мемориалы и центральные улицы города - Ленина и Комсомольскую, а также проспекты Губкина, Молодежный и Алексея Угарова. Второй этап - украшение парков, скверов и других улиц.

В городе установят более 3 тысяч цветочных вазонов на ограждениях, опорах освещения и конструкциях вертикального озеленения.

Завершить работы планируется до 1 июня.