Белгородец устроил драку со смертельным исходом на дискотеке

Фото УФССП России по Белгородской области

Белгородец выплатил компенсацию семье погибшего в драке мужчины, чтобы не лишиться машины. Об этом рассказали в УФССП России по Белгородской области.

В Волоконовке во время дискотеки завязалась драка. Один из участников потасовки скончался от полученных травм. Зачинщика драки приговорили к 8 годам лишения свободы и обязали выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего.

Отбыв наказание, белгородец не спешил погашать задолженность. Беседы с судебным приставом не дали результата.

Сотрудник ведомства обратил взыскание на зарплату должника и ограничил его в пользовании правами. После этого судебный пристав предупредил мужчину, что задолженность может быть погашена путем реализации его машины.

- Такая перспектива не привлекала должника, поэтому он поспешил выплатить компенсацию семье погибшего мужчины, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Кроме того, из-за нарушения сроков белгородцу пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 25 тысяч рублей.