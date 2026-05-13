Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 10:32

Белгородец устроил драку со смертельным исходом на дискотеке

Мужчина выплатил компенсацию семье погибшего только после вмешательства судебных приставов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Белгородской области

Фото УФССП России по Белгородской области

Белгородец выплатил компенсацию семье погибшего в драке мужчины, чтобы не лишиться машины. Об этом рассказали в УФССП России по Белгородской области.

В Волоконовке во время дискотеки завязалась драка. Один из участников потасовки скончался от полученных травм. Зачинщика драки приговорили к 8 годам лишения свободы и обязали выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего.

Отбыв наказание, белгородец не спешил погашать задолженность. Беседы с судебным приставом не дали результата.

Сотрудник ведомства обратил взыскание на зарплату должника и ограничил его в пользовании правами. После этого судебный пристав предупредил мужчину, что задолженность может быть погашена путем реализации его машины.

- Такая перспектива не привлекала должника, поэтому он поспешил выплатить компенсацию семье погибшего мужчины, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Кроме того, из-за нарушения сроков белгородцу пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 25 тысяч рублей.