В Белгороде в массовой аварии пострадали два человека

В Белгороде два человека пострадали в аварии на проспекте Б. Хмельницкого. ДТП произошло днем 12 мая.

- 51-летний водитель, управляя автомобилем «Тенет», двигаясь по проспекту Богдана Хмельницкого, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», - рассказали в Госавтоинспекции Белгородской области.

74-летний водитель «Лады» по инерции врезался в автомобиль «Рено» под управлением 37-летнего мужчины, тот протаранил автомобиль «Лада Приора» под управлением 33-летнего водителя, а «Приора» въехала в автомобиль «Киа» под управлением 43-летнего водителя.

Водитель и 45-летний пассажир «Лада Ларгус» получили травмы.