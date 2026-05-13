Белгородка подожгла окно бывшего возлюбленного из мести

Фото из архива КП

Алексеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней женщины. Жительница города Алексеевка обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, белгородка решила отомстить мужчине, устроив поджог в его квартире в конце марта 2026 года.

- Бывшая сожительница, на почве возникшего у нее чувства неприязни и ревности, совершила поджог пластикового окна, - рассказали в Алексеевской межрайонной прокуратуре.

В результате окно было уничтожено огнем. Ущерб превысил 9 тысяч рублей.

Женщина возместила причиненный ущерб. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Алексеевский районный суд.