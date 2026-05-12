315 белгородских семей получат новое жилье

Деньги получат 315 семей из семи округов - Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского, Белгородского, Борисовского и Валуйского. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ подписало распоряжение о перечислении еще двух миллиардов рублей из федерального бюджета на покупку нового жилья тем людям, чьи населенные пункты были закрыты в конце 2025 года. Об этом 12 мая в своем канале в МАКС написал губернатор Белгородской области.

- Деньги получат 315 семей из семи округов - Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского, Белгородского, Борисовского и Валуйского.

По словам чиновника, средства поступят жителям после прохождения необходимых процедур.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области 46 молодых семей получили сертификаты на новое жилье.