В Белгородской области парень украл у знакомого случайно обнаруженные 100 тысяч рублей

В полицию Ракитянского округа обратился 34-летний иностранный гражданин. Он сообщил о краже имущества из его комнаты в общежитии. Полицейские задержали подозреваемого - 21-летнего знакомого потерпевшего.

По предварительной информации, задержанный ранее жил в общежитии. Как-то раз ему понадобилась иголка и молодой человек отправился на ее поиски в комнату потерпевшего. Но вместо иголки он увидел в тумбочке соседа 100 тысяч рублей.

Через некоторое время между молодыми людьми произошла ссора и подозреваемый решил взять деньги себе.

- Дверь оказалась не заперта, он вошел в комнату, забрал деньги и скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Молодой человек успел потратить 5 тысяч рублей, остальную сумму удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело о краже. Молодому человеку может грозить до 6 лет лишения свободы.