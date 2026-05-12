В Белгороде вспоминают трагедию на улице Щорса, 55а

В Белгородской области вспоминают трагедию на Щорса, 55а в Белгороде. 12 мая 2024 года во время очередного обстрела ВСУ ракета попала в жилой дом. Один из подъездов здания оказался полностью разрушен. При этом погибли 17 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали.
89 квартир были разрушены, 185 получили повреждения, без крыши над головой остались около 300 семей. Разбор завалов продолжался почти сутки. При этом тем, кто работал и помогал на месте трагедии, не раз приходилось прятаться от повторных ракетных ударов по Белгороду.
Во вторую годовщину этих страшных событий губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил всех специалистов оперативных служб, МЧС, полиции, а также самооборону, медиков, сотрудников городской администрации, которые четко и слаженно отреагировали на происходящее, волонтеров, которые помогали спасателям, обеспечивали горячим питанием и участвовали в разборе завалов.
- Спасибо всем неравнодушным жителям, кто мгновенно пришел, чтобы помочь разбирать завалы, оттаскивать машины, мешавшие проезду тяжелой технике спасателей! - говорится в сообщении главы региона.
В свою очередь, вспоминая страшные события двухлетней давности, мэр Белгорода Валентин Демидов, отметил единодушие и взаимопомощь, которые продемонстрировали жители и сотрудники экстренных служб областного центра.
Он также сообщил, что в настоящее время дом №55а восстановлен, а недавно был благоустроен и его двор.
- Мы создали современное пространство: детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленение, - рассказал градоначальник.
Он также поблагодарил всех, кто участвовал в ремонте многоэтажки, благоустраивал двор, поддерживал соседей.