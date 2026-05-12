В Ровеньском округе завершен сев ранних зерновых и зернобобовых культур

В Ровеньском округе аграрии завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

- В муниципалитете засеяли 3 993 га яровой пшеницей, более 8 тысяч га - ячменем, 550 га - овсом, порядка 800 га - горохом и 2 343 га - свеклой, - отмечают в регионально руководстве.

В настоящее время в округе продолжается сев подсолнечника. На данный момент посеяно 6,5 тысячи га из почти 24 тысяч. Также посеяно около 2 тысяч га кукурузы на зерно и силос из почти 6 тысяч.