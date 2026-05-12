В Белгородской области пожарные спасли пенсионерку из горящего дома

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли пенсионерку из пожара. Возгорание произошло 10 мая в селе Теплый Колодезь Губкинского округа. В жилом доме пламя охватило комнату.

- Личным составом пожарно-спасательной части №8 спасена 88-летняя женщина, - рассказали в ГУ МЧС России по Белгородской области.

Причины пожара устанавливаются. В его ликвидации были задействованы девять человек и две единицы техники.

Кроме того, 9 мая в городе Старый Оскол сгорел жилой дом. Причиной мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Всего за прошедшую неделю на территории региона зарегистрирован 41 пожар.