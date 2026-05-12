В Алексеевке заменили участок водопровода по улице Маяковского

Фото водоканала Белгородской области

В Алексеевке специалисты водоканала заменили участок водопроводной сети по улице Маяковского.

- Замена участка сети потребовалась из-за высокой степени изношенности стального трубопровода и возросшего количества технологических нарушений, - рассказали в организации.

Уточняется, что новый полимерный трубопровод диаметром 300 мм был смонтирован открытым способом за один день. Это позволило повысить надежность водоснабжения для 830 абонентов, трех социально-значимых объектов и котельной города Алексеевка.